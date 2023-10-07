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BBC

استعداداً لحرب طويلة.. نتنياهو يطالب سكان غزة بمغادرتها

11:25 م السبت 07 أكتوبر 2023

بنيامين نتنياهو

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وكالات:

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستستخدم كل القوة لتدمير قدرات حماس، لافتًا إلى أن الحرب ستستغرق وقتا وستكون "قاسية".

وقال نتنياهو، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "سنستخدم كل القوة لتدمير قدرات حماس وما حدث لم يسبق له مثيل وسأحرص على ألا يتكرر".

وأضاف أن "هذه الحرب ستستغرق وقتا وستكون قاسية ونستعد لأيام صعبة.. وأقول لمواطني غزة أخرجوا منها الأن".

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