استعداداً لحرب طويلة.. نتنياهو يطالب سكان غزة بمغادرتها
وكالات:
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستستخدم كل القوة لتدمير قدرات حماس، لافتًا إلى أن الحرب ستستغرق وقتا وستكون "قاسية".
وقال نتنياهو، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "سنستخدم كل القوة لتدمير قدرات حماس وما حدث لم يسبق له مثيل وسأحرص على ألا يتكرر".
وأضاف أن "هذه الحرب ستستغرق وقتا وستكون قاسية ونستعد لأيام صعبة.. وأقول لمواطني غزة أخرجوا منها الأن".
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
-
بخصم يصل لـ39%.. أفضل قلاية هوائية لطعام صحيتفاصيل
-
تبدأ بـ 39 جنيها.. أفضل أدوات تنظيف المنزلتفاصيل
-
طريقة عمل ليزي كيك بدون دقيق أو فرنتفاصيل
فيديو قد يعجبك: