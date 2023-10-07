بايدن يؤكد لنتنياهو دعم الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، على دعم الولايات المتحدة للاحتلال وحقها في الدفاع عن نفسها، على خلفية التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وشكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بايدن على دعمه غير المشروط. وأوضح أنه ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية.

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