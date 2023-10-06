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BBC

إصابة 9 أشخاص في انفجار بمدينة حمص السورية

04:01 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

انفجار بمدينة حمص السورية أرشيفية

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(د ب أ)

أصيب تسعة أشخاص في انفجار وقع في مدينة حمص وسط سوريا، اليوم الجمعة، بعد تصدي القوات الحكومية السورية لعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "أصيب تسعة أشخاص في انفجار جسم ملغم سقط في حي الغوطة شمال غرب مدينة حمص، وأن إصابتهم متوسطة وخفيفة".

وأكدت المصادر أن "الانفجار ناجم عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري لست مسيرات تم إسقاطها على أطراف مدينة حمص الشمالية الغربية".

يأتي ذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 89 شخصا ، منهم 31 من النساء و5 أطفال ، وإصابة 277 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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