الخارجية التركية: سنواصل ضرب أهداف المسلحين في سوريا والعراق

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها فقدت مسيّرة مسلحة شمال شرق سوريا، بسبب "تقييمات فنية مختلفة" مع أطراف ثالثة على الأرض، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت الخارجية التركية، إنها ستواصل ضرب أهداف المسلحين في سوريا والعراق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 26 مسلحًا كرديًا في إطار الرد على هجوم لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية "بي كيه كيه/ واي بي جي" على قاعدة تركية عسكرية بشمال سوريا.

وذكر بيان للوزارة أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات، تعرضت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم.

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة "ردت بقوة على اعتداء المسلحين".

ولفت إلى أنه تم تحييد 26 مسلحًا من تنظيم "بي كيه كيه/ واي بي جي" في عملية الرد ضد أهداف مسلحة في المنطقة".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد من عملية ردها وضربها أهدافا مسلحة.

يذكر أن القوات التركية المنتشرة في شمال سوريا نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كيه كيه / وإي بي جي".