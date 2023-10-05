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استشهاد فلسطيني ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

11:20 م الخميس 05 أكتوبر 2023

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ):

استشهد فلسطيني ثالث اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنها أبلغت باستشهاد مواطن برصاص إسرائيلي في بلدة حوارة قضاء نابلس.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت الفلسطيني بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار ضد سيارة مستوطنين دون وقوع إصابات.

وصباح اليوم أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وزارة الصحة بحسب بيان حكومي بمقتل شابين يبلغان (٢٣ عاماً) و(٢٧ عاماً) برصاص إسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية داهمت مخيم طولكرم للاجئين واندلعت مواجهات في المنطقة وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

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