الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل واشنطن في مساعدة أوكرانيا عسكريًا

وكالات

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكنه لن يكون قادرًا على أن يحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وقال بوريل، اليوم الخميس، للصحفيين في اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في غرناطة: "الاتحاد الأوروبي بالتأكيد ليس قادرًا على تغطية مكان الولايات المتحدة، وأوروبا الآن تزيد المساعدات، إذ يوجد اقتراح بتخصيص 50 مليار يورو من المساعدات الاقتصادية و20 مليار من المساعدات العسكرية".

وتابع أنه بالرغم من ذلك، فإن المساعدة الأمريكية ضرورية للأوكرانيين، والاتحاد الأوروبي يعتمد على استئنافها.

وفي وقت سابق أعلن بوريل، أن الاتحاد الأوروبي مندهش ويأسف لمشروع تمويل الحكومة الأمريكية "في اللحظة الأخيرة"، والذي لا ينص على تخصيص أموال لمساعدة كييف.

وأعرب بوريل عن صدمة الاتحاد الأوروبي بالقرار، قائلًا: "لقد فوجئنا بالقرار الذي اتُخذ في اللحظة الأخيرة، والذي يجب أن نأسف عليه بشدة... دعونا نأمل ألا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة".

وأشار بوريل إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يعتمد على الولايات المتحدة، وكذلك على نتائج الهجوم الأوكراني الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام الغربية بالفشل.