باكستان تتهم الهند بقتل 13 شخصًا وانتهاك حقوق الإنسان في كشمير

وكالات

وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، اتهامات للقوات الهندية بقتل 13 شخصًا في كشمير، خلال شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن انتهاك حقوق الإنسان في الإقليم.

وقالت زهرة بلوش، في المؤتمر الأسبوعي لوزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن "القوات الهندية اعتقلت 157 مواطنا وناشطا في كشمير".

وتابعت أن "هؤلاء تم اعتقالهم من قبل الهند، تحت قوانين شديدة القسوة، فرضتها سلطات الاحتلال في جامو وكشمير المحتلة، بشكل غير قانوني"، حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن مثل هذه الإجراءات، التي تنتهك حقوق الإنسان، يجب أن تنتهي، فضلًا عن مطالبتها بإطلاق سراح القادة الكشميريين، وبذلك يستطيع شعب كشمير ممارسة حقوقه في تقرير المصير".

وأصيب 8 شبان بجروح خطيرة، خلال شهر سبتمبر، في إقليم كشمير؛ فيما نفذت القوات الهندية 248 عملية تطويق وتفتيش، حسبما أفاد راديو باكستان الحكومي.

وتعتبر قضية كشمير أحد الأسباب الرئيسية للخلاف العميق بين باكستان والهند، حيث تسببت بأكثر من حرب بين الطرفين على مدار العقود الماضية، بعد إعلان قيام باكستان دولة مستقلة، في 14 أغسطس/آب عام 1947.

وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في عام 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، حيث بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير.