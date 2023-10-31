حزب الله: مقتل وإصابة 120 إسرائيلياً وتدمير 9 دبابات في عملياتنا

مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، أن عملياتهم قبالة الحدود الجنوبية مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل وجرح 120 جنديا وتدمير 9 دبابات وإسقاط مسيرة.

وكشف حزب الله عن أن عناصره نفذت 105 هجمات منذ 8 أكتوبر الجاري، طالت منظومات تجسس واتصالات وأنظمة تشويش بالإضافة إلى 33 رادار مراقبة جوية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس الأول الأحد، أن عناصره تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.

وأكد حزب الله أن الطائرة شوهدت بالعين المجردة أثناء سقوطها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة شرق الخيام عصر اليوم.

وكان عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني الشيخ نبيل قاووق، قال إنّ "الكيان الإسرائيلي يترنّح ومُتخم بالجراح وإنّ طوفان الأقصى هو زلزالٌ حرّكه من مكانٍ إلى مكان ومن زمانٍ إلى زمان وتغيّرت المعادلات".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" قاووق قوله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب، إن: "الكيان الإسرائيلي اليوم في حالة هلع ولأول مرة بدأوا ببناء مخيمات للاجئين الإسرائيليين وهذا دليل على سقوط كلّ نظريات التفوّق العسكري الإسرائيلي".

ولفت إلى أنّ "تدخل أمريكا يعني أنّ الكيان غير قادر على حماية نفسه والخبراء والضباط الأمريكيين هم الذين يُديرون الحرب اليوم وهذا لم يَعُد سرا"، مشددا على أنّ "حزب الله قراره واضح مهما بلغت التضحيات والتهديدات لن يتخلى عن غزة وسنبقى في الميدان ولن نبدّل تبديلا".

وقال إن "أمريكا تُرسل رسائل تهديد وضغوط وتحرّك حاملات الطائرات والأساطيل والهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا بالعنوان وإنّ كل الأساطيل التي تحرَّك وكلّ التهديدات لم تغيّر في برنامج المقاومة في تكثيف العمليات على طول الحدود وقد نجحت عمليات المقاومة في استنزاف جيش العدو وإضعافه ".

وأشار إلى أن "المقاومة ستكمل العمليات حتى إفشال العدوان على غزة لأن هذا الإفشال هو حماية لنا وللبنان وللمنطقة كما هو حماية لغزة"، مؤكدا أن المعركة في غزة ترسم حاضر المنطقة ومستقبلها، ويجب إفشال العدوان عليها لأجل حماية لبنان".