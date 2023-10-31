جيش الاحتلال: القيادي المستهدف في جباليا هو المسؤول عن المعارك في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "ضربتنا لمخيم جباليا كانت تستهدف قياديا كبيرا في حماس، القيادي المستهدف هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نعمل ضد المخربين ونقتل العدو الذي يستخدم السكان في غزة دروعا بشريًا، وسيطرنا على موقع لحماس يحتوي على معدات وأسلحة ونواصل تحقيق الانتصارات"

وأوضح أنه تم إبلاغ عائلات 317 من قتلى جنود الجيش، ويتم العمل على إعادة الأسرى.

وأكد المتحدث باسم الاحتلال، أن الجيش يتقدم في العملية البرية بشكل يخدم الحرب والقضاء على حماس، داعيًّا سكان شمال غزة إلى الاتجاه جنوبا من خلال إتاحة ممرات عبر وادي غزة.

ولفت إلى أن قوات الجيش، تمكنت من إسقاط صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر عبر منظومة "حيتس"، موضحًا أنه تم تعزيز القوات بحرا وجوا لتوفير مزيد من الحماية في كل أنحاء إسرائيل.

وقال إن "الحوثيون يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في غزة، لكن تركيزنا منصب على القطاع"

وأكد أنه يتم التعاون مع الجيش الأمريكي لمنع كل التهديدات التي تواجههم.

وأشار إلى أن المواقع في الجبهة الشمالية لا تزال تتعرض لهجمات، وتم الرد على مواقع حزب الله.