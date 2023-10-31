المقاومة تتصدى لعملية إبرار بحري لقوات جيش الاحتلال في شمال غرب غزة

مصراوي

أعلنت كتائب المجاهدين ضمن عملية "طوفان الأقصى" اليوم الثلاثاء في بيان، إن عناصرها في وحدة الدفاع عن الساحل تمكنت من التصدي لعملية إبرار بحري

إذ حاولت بعض قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مناطق في شمال غرب مدينة غزة عبر البحر، لكن عناصر المقاومة أجبرتهم على الانسحاب وإفشال عملية الإبرار.

ونقلت وكالة أنباء "شمس نيوز الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن أحد القادة الميدانيين لفصائل سرايا القدس قوله، إنه في حال أفصح قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خسائرهم البشرية خلال اليوم، فإن حكومتهم ستسقط فورا.

وكانت الوكالة الفلسطينية نقلت اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة إفادات بمقتل 8 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزة

سبق وأن نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع يوآف جالانت قوله، إن قواتهم دفعت ثمنا باهظا في اليوم الأخير جراء المواجهات في غزة، مؤكدا على أنه عازم على الاستمرار و"الانتصار".

كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" المصغر الليلة.