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BBC

البيت الأبيض: نشدد على إسرائيل ضرورة الحد من قتل المدنيين في غزة

08:35 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

البيت الأبيض

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مصراوي

قال البيت الأبيض، إن إسرائيل لا تريد إبادة الشعب في غزة، ولكن هدفها القضاء على حركة حماس.

وتابع البيت الأبيض: "لا نوافق على مقتل أي مدني، ونشدد على المسؤولين الإسرائيليين على ضرورة الحد من قتل المدنيين".

وأضاف البيت الأبيض: "نراقب الوضع بشكل مستمر في المنطقة، وأرسلنا حاملات طائرات في رسالة قوية بعدم المساس بمصالحنا هناك".

قال البيت الأبيض، إن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لا تستفيد حماس منه من أجل تنظيم صفوفها.

وتابع البيت الأبيض: " لم نشهد دلائل على وضع حماس يدها على المساعدات الإنسانية حتى الآن" متابعا: "لا نوافق على مقتل أي مدني، ونشدد على المسؤولين الإسرائيليين على ضرورة الحد من قتل المدنيين".

وأكد البيت الأبيض: "الشاحنات الداخلة إلى غزة تحمل مياها وغذاء لكن ليس وقودا، ونؤمن أن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية أمر ضروري، لكن يجب أن يكون مدعوما من طرفي النزاع".

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