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الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج محطتي إسعاف ومخازن الجمعية الرئيسية عن الخدمة

04:34 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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كتبت- ندى محرم:

قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن محطتي إسعاف شمال غزة وإسعاف غزة ومخازن الجمعية الرئيسية، خرجت عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمحيطهم.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إلى أن حدوث أضرار جسيمة في مقرات الجمعية بغزة وشمال غزة وخان يونس، وأضرار في غرفة عمليات الطوارئ ومستشفى القدس

وذكر أنه منذ بداية الحرب على غزة، سجل 23 انتهاكاً بحق طواقم ومقرات الجمعية، نتج عنها مقتل 4 مسعفين وإصابة 16 من طواقم الإسعاف وأضرار في 11 مركبة.

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