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BBC

بريطانيا: الوضع في غزة يتدهور يوميا وحماس تتحمل مسؤولية هذا النزاع

11:53 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

غزة

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كتب- محمود عبدالرحمن:
قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن حماس تتحمل مسؤولية بدء هذا النزاع.
وأضافت المندوبة لدى مجلس الأمن، أننا ندعو الجميع لعدم التصعيد ونحذر من يحاولون استغلال هذا النزاع، موضحة أن الوضع في غزة يتدهور يوميا وحماس تتحمل وحدها المسؤولية عن بدء هذا النزاع، مشيرة إلى أنه يجب التعاون لزيادة المساعدات إلى غزة ووجود نقاط وصول مفتوحة.

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