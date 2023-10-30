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BBC

أمريكا: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم

10:57 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

غزة

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كتب- محمود عبدالرحمن:
قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن حماس لا تزال تطلق الصواريخ تجاه المدنيين في إسرائيل.
وأضافت المندوبة الأمريكية، أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين من أي طرف، موضحة أننا نشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية ونحث إسرائيل على منع هذه الهجمات.
وتابعت المندوبة الأمريكية، أن الرئيس بايدن أعلن توفير 100 مليون دولار مساعدة إضافية لغزة لكن يجب ضمان وصولها للمستحقين، مضيفة أن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأكملت، أن نشاط حماس في مناطق مدنية لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها في حفظ أرواح المدنيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، موضحة أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة ليس كافيا.
واختتمت: من غير المقبول عدم إدانة أعمال حماس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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