وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: لا نريد التصعيد في المنطقة ولكننا على استعداد لأي تطور

مصراوي

قال رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، إننا نسعى لتحقيق الأهداف المحددة في غزة.

وأضاف وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، من المهم ضمان استمرار العلاقات مع روسيا على الرغم من الشعور بالقلق من علاقاتها مع إيران.

وتابع رون، لا نريد التصعيد في المنطقة ولكننا على استعداد لأي تطور، قائلا "نأمل ألا يقوم حزب الله في لبنان بأي خطأ مثلما فعل في عام 2006".

وأكمل رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، أن سبب وجود حاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة هو من أجل ضمان حصول أي تصعيد.