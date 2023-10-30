وزير الدفاع الإسرائيلي: أمام حماس الموت أو الاستسلام وليس هناك خيار ثالث

مصراوي

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، "سنحقق هدف العملية البرية في غزة بإعادة الأسرى وتفكيك قدرات حماس"

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "أمام مسلحي حماس الموت أو الاستسلام فقط وليس هناك خيار ثالث"

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل الرد على كل تهديد يستهدفه من الشمال، ومن يجره إلى الحرب سيدفع ثمنا كبيرا، مشددًا أن الجيش في حالة دفاع على جبهة لبنان، والقوات جاهزة للرد على أي عدوان من الشمال"

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل كل ما بوسعه للدفاع عن استقلال إسرائيل وتكريس التفوق الذي يتم تحقيقه في الجنوب، موضحًا أن "الحرب لن تكون قصيرة الأمد، لكننا مصممون على الانتصار فيها لأنها تشن على الوطن، فإن الأولوية هي لكيفية الانتصار في الحرب واسترجاع كل الأسرى"

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن المعركة مستمرة في غزة والنشاط متقدم ويحقق نجاحا والاحتمال مرتفع لبشريات سارة.

وأعرب جالانت عن سعادة بلاده بالعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأكدت على جبهات الحرب، مشيرًا إلى أن واشنطن تساند إسرائيل وتقف بجانبها في حربها بقطاع غزة.