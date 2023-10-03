تركيا: المناطق التي ضربها الزلزال تواجه مخاطر أمنية

إسطنبول- (د ب أ)

دعت الجمعية الطبية التركية اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية كافية لحماية أكثر من مليون شخص في الملاجئ المؤقتة في محافظة هاتاي في جنوب شرق البلاد، التي كانت من أكثر المناطق تضررا من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

وقال ممثل الجمعية الطبية في هاتاي سيفدار يلماز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المنطقة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الملاجئ والمستشفيات المؤقتة خلال الظروف الشتوية.

وقد ضربت فيضانات هاتاي هذا الأسبوع، وأثرت على ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في منازل من الحاويات وخيام.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حاويات وخيام غارقة وكذلك مستشفى ميداني في هاتاي، على طول الحدود السورية.

وقال يلماز للألمانية عبر الهاتف، إن الفيضان الأخير يظهر أننا "لسنا مستعدين للشتاء".

وفي هاتاي، يعيش نحو مليون شخص في خيام وملاجئ، ومن بينهم لاجئون من سوريا المجاورة، وفقا للجمعية الطبية التركية. ويعيش نحو 160 ألفا آخرون في حاويات.

يذكر أنه في السادس من فبراير الماضي، وقع زلزالان في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.