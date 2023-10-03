أوكرانيا تدرج 3 شركات نفط صينية في قائمة "رعاة الحرب"

كييف - (د ب أ)

أدرجت أوكرانيا ثلاث شركات صينية في قائمتها للرعاة الدوليين للحرب ، حسبما أفاد بيان نشر على موقع الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الشركت الثلاث هي المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري(سينوك) وشركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) .

وأضافت بلومبرج أنه تم إدراج هذه الشركات للقائمة لأنها مستمرة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع روسيا ودفع ضرائب كبيرة في روسيا.