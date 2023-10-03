المملكة المتحدة تبدأ التحقيقات بشأن فحص قرارات الإغلاق المتعلقة بكورونا

لندن - (د ب أ)

من المقرر أن يتم وضع عملية اتخاذ القرارات السياسية الجوهرية في المملكة المتحدة، والمتعلقة بقرارات الإغلاق وفرض القيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي، أثناء فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، تحت المجهر، وذلك في ظل بدء المرحلة التالية من التحقيقات بشأن "كوفيد-19".

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن التدقيق في أعمال حكومة المملكة المتحدة أثناء فترة الأزمة، سيتم خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيبحث التحقيق ملابسات صنع القرارات الرئيسية في ويستمنستر، خلال الفترة بين يناير من عام 2020 وفبراير من عام 2022، عندما تم رفع القيود الأخيرة الخاصة بتفشي "كوفيد -19" في إنجلترا.

كما سيفحص التحقيق، الذي يتم تحت قيادة البارونة هيذر هاليت، القرارات المتعلقة بالقيود الإقليمية أيضا، والمعروفة باسم "نظام المستويات"؛ وطلبات العمل من المنزل؛ والنصائح بشأن ارتداء الكمامات ومراقبة الحدود.

ومن المتوقع أن يقدم الوزراء ومسؤولو الحكومة الآخرون، أدلة خلال الوحدة الثانية من التحقيق، والتي تحمل اسم "صنع القرارات الجوهرية في المملكة المتحدة والحوكمة السياسية".

وأشار التحقيق إلى أنه "سيولي اهتماما خاصا" بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء آنذاك، بوريس جونسون، وحكومته.

وستبدأ جلسات الاستماع العامة للوحدة الثانية من التحقيق، في "دورلاند هاوس" بلندن اليوم الثلاثاء.

وستتم قراءة البيانات الافتتاحية في صباح يومي الثلاثاء والأربعاء.

وستُعقد جلسات الاستماع العامة على مدار 35 يومًا، خلال الفترة من اليوم الموافق الثالث من أكتوبر، وحتى 14 من ديسمبر.