حزب الله اللبناني يُعلن قصف 3 مواقع إسرائيلية اليوم

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله في بيانين منفصلين، اليوم السبت، قصف مواقع "ريشا" و" الجرداح" و"العباد" الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 28 أكتوبر موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

من جهتها أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم منطقة رأس الظهر في الحي الغربي في ميس الجبل بقذيفتين.كما استهدفت منطقة اللبونة في الناقورة وخراج بلدة علما الشعب بأكثر من 40 قذيفة من عيار 155 ملم وقذائف فوسفورية حارقة وضوئية سقطت على أحراج متفرقة جنوب بلدة الناقورة بهدف إشعال النيران فيها.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة مروحين الجنوبية بالقذائف الحارقة، وقصفت بلدة مركبا بالقذائف الفوسفورية، وخراج بلدتي شيحين وزبقين بقذائف 155 مليمترا ، وكذلك بالقذائف الفوسفورية الحارقة، وقد خلف القصف حرائق في الأودية والأحراج في تلك المنطقة.

وطال القصف الإسرائيلي أطراف بلدات الضهيرة ويارين ومركبة ورامية الحدودية جنوب لبنان.

وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية طوفان الأقصى، وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة.