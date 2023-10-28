استشهاد شاب في الضفة الغربية برصاص مستوطن أثناء حصاده للزيتون

(بي بي سي)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب، بلال شاهين، جراء إصابته برصاص مستوطن في الصدر.

وذكرت الوزارة أن بلال كان على قيد الحياة لكنه توفي بعد وصوله إلى المستشفى متأثرا بجراحه.



والشهيد بلال من قرية الساوية جنوب نابلس في الضفة الغربية، وكان في حقله مع مجموعة من الأهالي يقطفون الزيتون في حقولهم في الوقت الذي أطلق فيه المستوطن النار عليه.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من الشهر الجاري، إلى 111 شهيدًا فلسطينيا، وإصابة 1950 جريحا.

كما أصيب اليوم السبت، برصاص القوات الإسرائيلية، شاب آخر عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.