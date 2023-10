إيلون ماسك: ستارلينك ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة في غزة

مصراوي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة إكس "تويتر" سابقا، إن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

قطع الاتصال على قطاع غزة الذي يعاني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة شركات الاتصالات المصرية و إيلون ماسك بتوفير إنترنت "ستارلينك" لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.

ويعرف إنترنت "ستارلينك بكونه شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، حيث توجه هذه الشبكة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023