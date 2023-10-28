إيران: استمرار جرائم الاحتلال قد يؤدي لفتح جبهات جديدة بالمنطقة

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أنه في حال إذا استمرت الجرائم الإسرائيلية فإن اتساع دائرة الحرب وفتح جبهات جديدة بالمنطقة وارد.

وقال عبد اللهيان، إن بلاده تدعم أي حلول سياسية لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل أدى إلى تشجيعها على تشديد الهجمات على غزة والضفة الغربية.

وأكد أنه من الضروري أن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم الشعب الفلسطيني المقاوم.