بعد التصويت على المشروع العربي.. إسرائيل: الأمم المتحدة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية



مصراوي

قال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية، بعد تبني الجمعية العامة قرارا بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا.

وأبرز ما جاء في المشروع العربي، وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة، إضافة إلى التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتضمن المشروع أيضًا، رفض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء والماء، بالإضافة إلى أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوة حمايته يتعين مجابهتها بالحزم الشديد.

وجاء في المشروع العربي أيضًا، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوز ميليشيات المستوطنين المسلحين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.



وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.