جيش الاحتلال الإسرائيلي: إحباط هجوم صاروخي لحزب الله الليلة الماضية

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه أحبط هجومًا صاروخيًا كان حزب الله اللبناني يخطط للقيام به الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس إنه ضرب "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مجمع عسكري ونقطة مراقبة. وتم ضرب 4 خلايا لحزب الله على الحدود مع لبنان".

وقال الجيش إن الخلايا كانت تعتزم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على بلدة شلومي الإسرائيلية.

وفي ضوء تصعيد الهجمات من جانب حزب الله، تريد إسرائيل إخلاء المزيد من البلدات في شمال البلاد.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت مطلع الأسبوع إنه وافق على إخلاء 14 بلدة أخرى قريبة من الحدود اللبنانية. كانت إسرائيل قد أقامت قبل أسبوع منطقة عسكرية مغلقة بمساحة 4 كيلومترات بالمنطقة الحدودية مع لبنان.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله من فتح جبهة ثانية في الصراع مع حماس بأنه سيكون "خطأ حياتهم".