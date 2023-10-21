جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنضاعف هجماتنا من الجو



مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية ستدخل غزة في الظرف الأفضل والأنسب، وأكد أن الاحتلال سيضاعف من هجماته الجوية على قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

وأوضح في حديثه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المساعدات تدخل إلى القطاع بعد الفحص والمراقبة، كما أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات

صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات

اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.

وعلى إثرها أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة، وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

