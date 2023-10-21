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أمير قطر يغادر قمة القاهرة للسلام

04:31 م السبت 21 أكتوبر 2023

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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مصراوي

غادر تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مصر، بعد مشاركته في قمة القاهرة للسلام، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري القطري، اليوم السبت.

وكان في أمير قطر عند مغادرته مطار القاهرة الدولي، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

وانطلقت فعاليات قمة "القاهرة للسلام 2023" اليوم السبت، والتي دعت إليها مصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتوصل إلى توافق اتساقًا مع المبادىء الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يشارك فيها عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء عدد من المنظمات الدولية.

وتناقش القمة، الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة.

كما ستركز القمة على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وتحرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون وصول المساعدات دائمًا ومتواصلًا ودون انقطاع.

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