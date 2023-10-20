مستشار نتنياهو: معركة غزة ستكون صعبة ونعرف أن عددا من شبابنا لن يعود منها

مصراوي

قال كبير مستشاري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عدد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، قد يرتفع نظرا لوجود عدد من المفقودين.

وتابع كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "حماس لا تشارك أي معلومات قيمة بشأن الرهائن"مشيرًا: "نعرف أن معركة غزة ستكون صعبة وأننا سندفع الثمن، وأن عددا من شبابنا لن يعود منها".

وأكد كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، " حماس تنتظرنا وهي مستعدة لهجومنا، و التحدي الذي نواجهه يتمثل في شن هجوم مفاجئ للغاية وتكتيكي على الأرض".