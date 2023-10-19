أمريكا: نعمل على إنشاء مناطق آمنة يلجأ إليها المدنيون في غزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل على إنشاء مناطق آمنة يلجأ إليها المدنيون في غزة، تجنبا للأعمال العسكرية الإسرائيلية.

وتابعت الخارجية في بيان لها، " نتفهم أن لبعض موظفينا آراء تختلف عن سياساتنا وكنا واضحين بالقول إن دعمنا لإسرائيل لا محدود، كما نتوقع من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وهي تدافع عن نفسها".

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها اليوم الخميس، " استخدمنا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مجلس الأمن، لأنه لم يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام لتصل إلى المدنيين.

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيان لها، " ندرس آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تصل إلى يد حركة حماس "، مشيرة إلى أنّ "المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد التقى بمسؤولين إسرائيليين ومصريين، لوضع آليات دقيقة لإدخال المساعدات إلى غزة".

وأشارت الخارجية الأمريكية، "نعمل على منع توسع الحرب وأرسلنا رسالة واضحة لجميع الأطراف بذلك"، مشيرة إلى أنّه "إذا فتح معبر رفح فسنحاول إخراج الأمريكيين من غزة"

وأوضحت الخارجية الأمريكية، " أرسلنا رسالة لجميع الجهات المعادية بعدم دخول هذه الحرب وموقفنا بدعم إسرائيل ثابت"، مؤكدة على أنّه "32 أمريكيا قتلوا و11 مفقودا جراء هجوم حماس، ونعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت".

واستطردت الخارجية الأمريكية، "ندعم بقوة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية ونتوقع منها الالتزام بالقوانين الدولية ، لذا من المهم أن تقوم إسرائيل بمراعاة المدنيين في غزة ومحاولة تجنب استهدافهم خلال عملياتها".