الاحتلال الإسرائيلي يستهدف نصبًا لقاسم سليماني في لبنان

بيروت - (د ب أ)

استهدفت غارة إسرائيلية نصبا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، حسبما أفادت قناة "الميادين" اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن استهداف مواقع لجماعة حزب الله في لبنان.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل.

وكان حزب الله أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة مساء الأربعاء استهداف عناصره لأربعة مواقع هي "المطلة ورويسات العلم ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة والمالكية".

وقال حزب الله إن عناصره استخدمت "القذائف الصاروخية والأسلحة المتنوعة من بينها سلاح 57 ملم، مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة".

وقصفت القوات الإسرائيلية بالقذائف المناطق الحدودية في القطاع الغربي، واستهدفت منطقة اللبونة وخراج بلدة الناقورة والضهيرة وصولاً حتى راميا وعيتا الشعب. كما استهدف القصف الإسرائيلي القطاع الشرقي، في محيط بلدة ميس الجبل، في ظل تحليق لطيران الاستطلاع والطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء قرى ميس الجبل وحولا ومركبا.