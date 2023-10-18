الاحتلال يقيم مستشفى ميداني في الجليل استعدادًا لأي تصعيد مع لبنان

مصراوي

أقام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ميداني في الجليل المحتل، استعدادًا لأي تصعيد على الحدود مع لبنان، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت الجماعة الإسلامية في جنوب لبنان، إطلاقها صواريخ على مواقع إسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء أحداث طوفان الأقصى.

وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها، "ردًا على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين، قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الأربعاء 18-10-2023 ، بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.".

وردًا على قصف الجماعة الإسلامية، شن الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًّا عنيفًا على محيط بلدات كفرشوبا وكفر حمام وحلتا جنوبي لبنان.

واستهدف حزب الله اللبناني موقع رويسات العلم الإسرائيلي، قرب كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وسبق وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود في جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام " :" فجر اليوم قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها.