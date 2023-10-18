مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: حماس استهدفت المدنيين عمدًا
مصراوي
قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، إن حماس استهدفت المدنيين عمدا وهذا يجعلها منظمة إرهابية وهي لا ترغب في حوار أو حل سياسي.
وتابع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أنه "لا يمكن الوثوق بالمعلومات التي تخرج من غزة، وما حدث بالأمس والخسائر المأساوية في أرواح المدنيين مسؤولية حماس وحدها".
ومن جانبه أشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، "إنه في الساعات المقبلة سيقتل المزيد من الفلسطينيين وسيزداد الغضب في المنطقة".
وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إنه "ينبغي ويجب العمل على وقف هذا العدوان الإجرامي على شعبنا في غزة".
وأكد رياض منصور، "لا شيء يعفي إسرائيل من المسؤولية مما يحدث في غزة وقتل الفلسطينيين لن يجعلها آمنة".
وأشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إلى أنّه "نحن في طريقنا إلى كارثة إنسانية محققة في غزة وتداعيات إقليمية".
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