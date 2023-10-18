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الاحتلال يقصف مدرسة تضم نازحين وسط غزة (فيديو)

05:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الاحتلال يقصف مدرسة تضم نازحين وسط غزة

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(مصراوي)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة غزة الآن، مشاهد القصف على مدرسة تضم النازحين من مناطق العنف داخل القطاع عقب تدمر منازلهم.

ويأتي هذا بعد قصف الطيران الإسرائيلي أمس الثلاثاء مستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن استشهاد حوالي 500 شخص.

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الاحتلال يقصف مدرسة مدرسة تضم نازحين طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي طوفان الأقصى

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