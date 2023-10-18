جوتيريش: قصف المستشفى الأهلي في غزة "مرعب"

وكالات

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الذي طال مستشفى المعمداني في غزة وأوقع أكثر من 500 شهيدًا بأنه "مرعب"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وجاء في منشور جوتيريش على "إكس" (تويتر سابقا) "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.