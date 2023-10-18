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BBC

هنية: الولايات المتحدة مسؤولة عن مجزرة مستشفى غزة

01:54 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - (بي بي سي)

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم على المستشفى الأهلي، مؤكدا أن واشنطن أعطت إسرائيل "الغطاء لعدوانها".

وقال هنية في كلمة متلفزة إن "مجزرة المستشفى تؤكد وحشية العدو ومدى شعوره بالهزيمة"، مؤكداً أن "الأمريكيين الذين أعطوا الغطاء غير المحدود يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني".

وقال إن "من ارتكبوا مجزرة المعمداني ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري".

وناشد هنية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل إلى "الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات ومواجهة الاحتلال"، داعيا "جميع العرب والمسلمين إلى تنظيم احتجاجات ضد إسرائيل".

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