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BBC

نتنياهو: الإرهابيون المتوحشون في غزة هاجموا مستشفى المعمداني

11:38 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن الإرهابيون المتوحشون في غزة هاجموا مستشفى الأهلي المعمداني.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

سوق مصراوى

بنيامين نتنياهو مستشفى المعمداني الاحتلال الإسرائيلي

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