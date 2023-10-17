المستشار الألماني: سأتحدث مع الرئيس السيسي بشأن المساعدات إلى غزة

مصراوي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع المستشار الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، " أحذر كل الجهات من التورط في هذا النزاع ولن نسامح في ذلك"، متابعًا " سنبذل جهودا لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة، وتحدثت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن".



وأوضح المستشار الألماني، " نود أن نحافظ على الإنسانية في قطاع غزة ولن نصرف النظر عن هذه القضية"، محذرًا " من أي تدخل من أي جهات خارجية في النزاع".

وأكد المستشار الألماني، على أنّ برلين تقف مع إسرائيل في الأوقات الصعبة، وأمنها وأمن مواطنيها جزء من العقيدة السياسية لألمانيا، قائلًا "حكومتي تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تصاعد الصراع في غزة".