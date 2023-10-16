رئيس وزراء بريطانيا: لن نشارك في أي عمليات عسكرية في غزة



مصراوي

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بلاده لن تشارك في أي عمليات عسكرية في غزة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، خلال كلمته أمام البرلمان، اليوم الإثنين، "قُتل 6 من مواطنينا، بينما فقد 10 آخرين"، جراء عملية طوفان الأقصى في فلسطين، موضحًا أنه يتم العمل مع الدول المجاورة لتسريع عمليات الإجلاء.

وتابع سوناك، "سنواصل دعوة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين في قطاع غزة"

ولفت رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولندن ستزيد من مساعداتها إلى الفلسطينيين بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضح أن الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي صدمت العالم، إذ قال "يجب أن نطلق على الهجمات اسمها الحقيقي لقد كانت مذبحة، وعلينا دعم حق الاحتلال في الرد وملاحقة حماس على أن يكون ذلك في إطار القانون الدولي.

وشنت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي