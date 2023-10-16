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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخازن أونروا شمال غزة

05:19 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الاحتلال الإٍسرائيلي يشن غارة جوية

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غزة - (د ب أ)


قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة اليوم الاثنين، إن إسرائيل أغارت على مخازن لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في شمال غزة.

واعتبر بيان صدر عن المكتب الإعلامي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، الاستهداف الإسرائيلي "جريمة جديدة يسعى من خلالها الاحتلال لمفاقمة الواقع الإنساني الكارثي وحرمان شعبنا من أي مساعدات يمكن أن تخفف من هذا الواقع".

واستهجن البيان "صمت الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة على هذه الجريمة وعدم إصدار أي موقف إدانة أو اتخاذ خطوة تضمن سلامة منشآتها ومرافقها التي تحمل راية الأمم المتحدة".

وبحسب الأمم المتحدة تواجه جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها قيودا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

وذكرت المنظمة الدولية أن انعدام الأمن السائد في قطاع غزة يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات، علما أن أونروا أعلنت مقتل ما لا يقل عن 12 من موظفيها.

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