"إحذروا سنسحقكم".. نتنياهو يهدد إيران وحزب الله

وكالات



هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا "لا تختبروا إسرائيل وإلا ستدفعون ثمنًا كبيرًا، أقول لكم إحذروا سنسحقكم"



وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمته أمام الكنيست، اليوم الإثنين، "لا تجربوا امتحاننا في شمال البلاد لأن الثمن سيكون باهظا"



ولفت نتنياهو إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، سيواصل الحرب في الجنوب، وجاهز للحرب في الجبهة الشمالية، موضحًا أن تحقيق النصر في غزة سيستغرق وقتا.



وأوضح أن "كل إسرائيل موحدة في هذه المعركة، والنصر يحتاج إلى الصبر، لأن كثير من قوى الظلام تريد محو الاحتلال الإسرائيلي.



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً منذ أيام بعد إطلاق كتائب القسام، يوم السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".



وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من اليوم الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما تقوم وحداته بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.