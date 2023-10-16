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BBC

شرطة دبي تنفي تعرض إسرائيليين للطعن

04:59 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

شرطة دبي

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وكالات


نفت شرطة دبي، بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعرض 4 إسرائيليين للطعن في إمارة دبي، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.


وأكدت شرطة دبي، اليوم الاثنين، أن السلامة والأمن لهما أهمية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعت شرطة دبي الجميع إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على معلومات دقيقة.


وسبق أن أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عملية طعن في دبي بالإمارات العربية المتحدة، استهدفت عددًا من الإسرائيليين، حسبما أوردت شبكة قدس الإخبارية.


وأفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إصابة 4 إسرائيليين، بعملية طعن نفذها فلسطيني من لبنان في الإمارات.

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شرطة دبي تعرض إسرائيليين للطعن الإمارات

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