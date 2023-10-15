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صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

04:58 م الأحد 15 أكتوبر 2023

صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل أرشيفية

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(بي بي سي)

دوت صافرات الإنذار في مدينة نهاريا الإسرائيلية التي تقع إلى أقصى الشمال الإسرائيلي، بالتحديد قرب الحدود اللبنانية.

وذكرت صحيفة "بي بي سي" أن اليوم هو الأكثر توتراً على الساحة الشمالية، مع ورود أنباء عن مصادر عسكرية أنه وللمرة الخامسة اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، يتم إطلاق صواريخ مضادة للدروع في اتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية أو مواقع تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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