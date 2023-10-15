مقتل وإصابة 4 إسرائيليين جراء هجوم صاروخي شمال البلاد

(بي بي سي)

قتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق حزب الله اللبناني صاروخ على قرية في شمال إسرائيل اليوم الأحد.

وقالت فرق الإسعاف الإسرائيلية في بادئ الأمر إن شخصين أصيبا في الهجوم الذي استهدف قرية شتولا وهي منطقة زراعية متاخمة للحدود تقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقصف لبنان رداً على الهجوم وأعلن منطقة تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين.