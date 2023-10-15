مقتل وإصابة 4 إسرائيليين جراء هجوم صاروخي شمال البلاد
(بي بي سي)
قتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق حزب الله اللبناني صاروخ على قرية في شمال إسرائيل اليوم الأحد.
وقالت فرق الإسعاف الإسرائيلية في بادئ الأمر إن شخصين أصيبا في الهجوم الذي استهدف قرية شتولا وهي منطقة زراعية متاخمة للحدود تقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقصف لبنان رداً على الهجوم وأعلن منطقة تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين.
سوق مصراوى
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ننشر أسعار أغطية التكييف والمراوحتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات العناية ببشرة وشعر الطفل.. بخصومات تصل إلى 16%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: