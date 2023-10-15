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BBC

رئيس الوزراء البريطاني: نقف دائمًا إلى جانب إسرائيل

12:59 م الأحد 15 أكتوبر 2023

ريشي سوناك

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لندن - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على وقوفه "دائما" إلى جانب إسرائيل، وذلك بعد مرور أسبوع من الغارات العنيفة على قطاع غزة، ومع تزايد المخاوف أيضا بشأن مصير المدنيين في القطاع قبيل شن هجوم وشيك.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الأحد، بأن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم أمس السبت، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ومن جانبها، حثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الطارئة وحقوق الإنسان، زعماء العالم على التدخل، في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من الفلسطينيين للفرار، قبيل شن هجوم "منسق" على قطاع غزة، تشارك فيه قوات جوية وبرية وبحرية.

وفي لندن، ردد متظاهرون يحملون الأعلام والشعلات، شعارات مؤيدة للفلسطينيين، بينما انضم زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، إلى الحشود التي تحث إسرائيل على ضبط النفس، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون وهم تحت حصار كامل.

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ريشي سوناك طوفان الأقصى إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني

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