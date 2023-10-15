إعلان

BBC

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2329 شخصًا

11:55 ص الأحد 15 أكتوبر 2023

صورة للوضع الحالي في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 2329 شخصًا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة في آخر تحديث لإحصائية ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ".

وأضاف القدرة "أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي".

سوق مصراوى

غزة شهداء غزة طوفان الأقصى وزارة الصحة الفلسطينية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لبحث الأوضاع في غزة.. زيارة منتظرة للمبعوث الصيني إلى منطقة الشرق الأوسط
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

كنوز فرعونية.. صور الكشف الأثري الجديد في المنيا قبل الإعلان عنه رسميًا