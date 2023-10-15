ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2329 شخصًا
غزة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 2329 شخصًا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة في آخر تحديث لإحصائية ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ".
وأضاف القدرة "أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي".
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