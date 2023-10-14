الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إسرائيل تدفع للتهجير القسري وهذه جريمة حرب

وكالات:

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أنه تم رص عدد من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، التي توصف بجرائم حرب مثل التهجير القسري.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت أن "ما يحدث حاليا يؤكد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للأزمة الفلسطينية.. ولم أصف إسرائيل أبدا بالحكمة خاصة ما يتعلق بحل الدولتين".

وأشار إلى أن "روسيا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ مساعدات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن".

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداده لتنفيذ خطط عملياتية تشمل هجوما على قطاع غزة من الجو والبحر وعملية برية كبيرة.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي اعترف بأن إسرائيل تلقت "ضربة قاسية"، بهجوم حركة حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، السبت الماضي.