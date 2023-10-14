وزير الخارجية التركي: البعض يضيف شرعية للاحتلال الإسرائيلي في انتقامه من غزة

وكالات

قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، إن أنقرة تولي أهمية لدور القاهرة، بشأن القضية الفلسطينية، نظرًا لقربها الجغرافي.

وتابع فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يجب منع قتل المدنيين من أي طرف كان، لافتًا إلى أن هناك من يصور عمليات الانتقام الإسرائيلية على أنها ذات شرعية.

وشجب وزير الخارجية التركي، استهداف المدنيين العزل، متطلعًا إلى حل دائم في فلسطين، فإن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لجهة الاستيطان واقتحام الأقصى تعمق الاحتلال.

ولفت إلى أن تركيا على تنسيق كامل مع مصر وبقية العواصم التي تتشارك في الرؤية، موضحًا أنه يمكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين وليس مع أطراف إقليمية

وأكد وزير الخارجية التركي، أنه تم بحث سبل إمداد أهالي قطاع غزة بالمساعدات وطائرات المساعدات وصلت إلى مطار العريش.