إيران: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإبادة جماعية لسكان غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى إبادة جماعية لسكان قطاع غزة من خلال الحصار الكامل الذي تفرضه عليها.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن قطع الماء والدواء والكهرباء يشير إلى أن إسرائيل ينوي إبادة أهالي غزة.

ولفت إلى أن الحرب في غزة ليست حرب إسرائيل مع جهة فلسطينية واحدة، بل مع كل الفلسطينيين.

وتفرض إسرائيل حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.