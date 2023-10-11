وزير دفاع إسرائيلي: سنمحو حماس نهائيًا وإذا لزم الأمر سنزلزل لبنان

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، سنمحو حماس من على وجه الأرض وإذا لزم الأمر سنزلزل لبنان.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنّ ما تتعرض له إسرائيل حاليًا لم تتعرض له منذ عام 1984، متابعًا "نمر بأوقات صعبة وسننتصر".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ حماس أحرقت أناسًا أحياء وذبحت جنود من الجيش الإسرائيلي.

وتابع نتنياهو في بيان مشترك عقب الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ، إن "كل عنصر في حماس هو شخص ميت"، مشيرًا، " تم تشكيل حكومة طوارئ ونحن متحدون وجنبنا خلافاتنا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي" نحارب بكل قوتنا وعلى الجبهات كافة، كما أننا جلبنا دعما دوليا غير مسبوق لإسرائيل".

من جانبه أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا الأربعاء،تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن الحكومة تشكيل "مجلس حرب" يكون غانتس ركنا رئيسيا فيه.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل رسمي الموافقة على الاتفاق مع حزب "معسكر الدولة"، حيث عقد نتنياهو في وقت سابق الأربعاء، اجتماعا مع غانتس، واتفق الاثنان على تفاصيل وتشكيلة الحكومة الجديدة.

ويتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر، لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وغانتس، ومراقبين اثنين.

كما سيدخل حزب غانتس الحكومة بخمسة وزراء بدون حقيبة، وفقا لتفاصيل الاتفاق المعلنة في بيان مشترك بين الجانبين.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن أعضاء الائتلاف الحكومي المشاركين في حكومة نتنياهو وافقوا على تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة "حكومة حرب".