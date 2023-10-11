بوتين: دعوات نقل أهالي غزة إلى سيناء ضد عملية السلام
وكالات
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على دعوات الاحتلال الإسرائيلي، لأهالي غزة بالمغادرة إلى سيناء.
وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام، مشيرًا إلى أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.
وقال بوتين: "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام".
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